Oilers und McDavid in NHL wieder auf Siegerstraße

Die Edmonton Oilers haben in der NHL zurück in die Spur gefunden. Nach zuletzt drei Niederlagen gegen die Toronto Maple Leafs sorgte Connor McDavid, der beste Scorer der nordamerikanischen Eishockey-Topliga, am Samstag 3:45 Minuten vor Schluss für einen 3:2-Sieg gegen die Calgary Flames. Für den 24-Jährigen bedeutete das im sogenannten „Battle of Alberta“ das 15. Saisontor, davor war er drei Spiele ohne Punkt geblieben.