Gerhard Roth hat seine Venedig-Trilogie vollendet

„Venedig ist eine steinerne Bibliothek, in der nachzulesen ist, wozu der Mensch fähig ist“, hat Gerhard Roth vor einiger Zeit festgehalten. Und dieser Diagnose bleibt er in seinem neuen Roman treu. Denn die Kunsthistorikerin Lilli Kuck, die er darin an den Lido schickt, plagt die Frage: Was hat ihr Gatte, ein Comic-Zeichner, ihr eigentlich verheimlicht, ehe er unter rätselhaften Umständen zu Tode kam?