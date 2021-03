Schwammerl für Experten

Für die meisten Pilzsammler gilt: Legt sich der erste Frost über die Wiesen, ist die Pilzsaison für dieses Jahr wieder vorbei. Das stimmt auch, wenn es um Pfifferlinge und Steinpilze, die zwei beliebtesten Hutträger im Wald, geht. Allerdings wachsen auch in den Wintermonaten Schwammerl. Sogar solche, die von Experten sehr geschätzt werden. Einer dieser Experten ist Klaus Zimmermann von der inatura Dornbirn. Sein Lieblingswinterpilz ist das Judasohr. Von fleischfarben bis dunkelbraun nimmt es - in manchen Fällen anatomisch erschreckend genau - die Form eines menschlichen Ohrs an. „Das Judasohr liefert ein Beißerlebnis, das Spaß macht.“ Der Pilz besticht durch seine knackig-gallertartige elastische Konsistenz. Geschmacklich gibt das Judasohr hingegen nicht allzu viel her. „Beliebt ist dieser Pilz vor allem in asiatischen Gerichten, in einem Pilzragout ist er eine gute Ergänzung“, klärt Zimmermann auf. In der traditionellen chinesischen Medizin gilt das Judasohr sogar als Heilmittel, etwa bei Entzündungen. Zu finden ist das interessante Gewächs meist an Holundersträuchern.