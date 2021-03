Hermagor: Gottesdienste bis 19. März ausgesetzt

Anlass für diese Maßnahme sei die „dramatische Verschlechterung der Infektionslage im Bezirk Hermagor in den vergangenen Tagen“, heißt es in einem Schreiben, das Samstag von Generalvikar Sedlmaier an alle Pfarren im Bezirk Hermagor erging und am Sonntag bei den Messen verlesen werden soll. Sedlmaier: „Damit geben wir den Pfarrern auch die Möglichkeit Messen komplett auszusetzen.“