Ein „großer Wurf“ in der Schutzgeschichte Tirols

Mit unsäglichem Stolz verkündete LHStv. Ingrid Felipe den „großen Wurf für den Naturschutz“ im Naturparkhaus „Gacher Blick“. „Gach“, also schnell, ist es zwar nicht gegangen, dafür ist die Dimension umso eindrucksvoller: Der Naturpark Kaunergrat ist nach Jahren der Bemühungen seit Dienstag um mehr als das Doppelte gewachsen. „Um insgesamt 13.000 Hektar oder 17.000 Fußballfelder wird dieses Schutzgebiet größer. Es ist zugleich die größte Fläche, die in den vergangenen 30 Jahren in Tirol neu ausgewiesen und unter Schutz gestellt wurde“, sprühte die Naturschutzreferentin förmlich über.