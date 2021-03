LIVE ab 17 Uhr: SCR Altach gegen LASK

Der LASK hat den jüngsten Ausrutscher in der Fußball-Bundesliga mit dem Einzug ins Finale des ÖFB-Cups vergessen gemacht. Drei Tage später soll die wieder eingetretene Hochstimmung beim Tabellendritten im „Ländle“ nicht wieder verebben. Der SCR Altach will am Samstag (17 Uhr) jedoch nach dem Erfolg über den WAC auch im zweiten Spiel unter Rückkehrer Damir Canadi ungeschlagen bleiben. Canadi stellte sich auf keine schön anzusehende Partie ein. Mit dem LIVETICKER von sportkrone.at sind Sie dabei.