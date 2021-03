LIVE ab 17 Uhr: TSV Hartberg gegen FC Admira

Der „Dreier“ beim LASK war für Schopp „Bestätigung dessen, was sich angekündigt, hat, nämlich, dass sich das Momentum zu unseren Gunsten wendet“. Dennoch warte auf sein Team „noch richtig harte Arbeit so wie für die anderen Konkurrenten um den sechsten Platz“, mahnte Schopp. Die Form - drei Siege und ein Remis in den jüngsten vier Spielen - spricht freilich klar für seine Truppe. Und auch vom Kopf her sei man bereit, betonte Schopp: „Es ist eine von der Mentalität und vom Charakter her sehr interessante Mannschaft, die jetzt Hunger auf mehr hat.“