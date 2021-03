Unbekannter wollte Mädchen in Kastenwagen locken

Donnerstagnachmittag ging ein 13-jähriges Mädchen mit ihrem kleinen Hund in Ferlach spazieren. Sie ging wie jeden Tag in Richtung eines unbefestigten Waldweges, welcher sich parallel zum dortigen Loiblbach befindet. Die Örtlichkeit befindet sich abseits des Ortszentrums, an der sich nur vereinzelt Spaziergänger aufhalten. Der 13-Jährigen fiel ein weißer kleiner Kastenwagen auf welcher sie in Schrittgeschwindigkeit verfolgte. Im Wagen saß ein Mann. Dieser hielt nach einiger Zeit unmittelbar hinter ihr an, stieg mit nacktem Oberkörper auf der Fahrerseite aus und deutete ihr mit der Hand, dass sie zu ihm kommen soll. (Zu dieser Zeit herrschten sieben Grad Außentemperatur).