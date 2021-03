Wahnsinn! Silber nach nur drei Trainingstagen

Gerade einmal 0,04 Sekunden fehlten Lukas Feurstein am Mittwoch in Bansko (Bul) beim Super-G im Rahmen der Juniorenweltmeisterschaft auf Giovanni Franzoni (It) und damit zu Gold. „Wirklich geärgert hat mich das aber nicht“, gesteht der Mellauer, der heute ab 9 Uhr im Riesentorlauf die Chance auf seine nächste Medaille hat. Wohl auch, weil Feursteins erstes Edelmetall bei Nachwuchstitelkämpfen für den 19-Jährigen selbst doch einigermaßen überraschend kam – nach einer alles andere als optimalen Vorbereitung.