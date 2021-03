China: „Oben ohne“-Service ist vielen zu heiß

In so manchem Lokal - etwa in den USA - werden hungrige Gäste von leicht bekleideten Damen bedient. In China ist es nun andersrum: Für das traditionell chinesische Restaurant „Feuertopf“ in der alten Kaiserstadt Xi‘an wurden attraktive Muskelmänner angeheuert, die ihren nackten Oberkörper zeigen und neben Hose nur eine Schürze tragen, wenn sie das Essen auftischen. Das sorgt nun für eine rege Debatte im Land, die Meinungen reichen von „anstößig“ bis „akzeptabel“.