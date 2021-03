Kein Öffnungs-Vertrauen | Kein Masken-Vertrauen

Kein Öffnungs-Vertrauen. Das haben sich Regierung und Landeshauptleute so wohl nicht vorgestellt: Ihre am Montag verkündete Gastgarten-Öffnung ab dem 27. März (in Vorarlberg bereits ab dem 15.3.) wird von fast allen Seiten zerzaust. Sogar von den Gastrovertretern selbst. Wirtesprecher Mario Pulker nennt die Entscheidung in der heutigen „Krone“ die „schlechteste aller möglichen Lösungen“. Der Mathematiker Peter Klimek hält die Öffnung angesichts der britischen Corona-Variante für „hochriskant“. Der deutsche Politiker und Virologe meint gar, die Lockerung in Österreich „werden dort viele mit dem Leben bezahlen“. Während der Epidemiologe Gerald Gartlehner ohnehin nicht glaubt, dass der Termin Ende März hält. Denn die Ankündigung sei eine Beruhigungspille. „Dass die Zahlen bis dahin nicht steigen, ist illusorisch“. Ganz und gar keine Einzelmeinung. Denn als wir via krone.at fragten, ob die Österreicher angesichts steigender Infektionszahlen glauben, dass der Termin für die Gastro-Öffnung, hält, antworteten vier von fünf mit „Nein“. Was sagt uns das? Dass eine satte Mehrheit kein Vertrauen mehr in die Ankündigungen der Politik hat.