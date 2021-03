Apotheker war trotz positivem Test im Dienst

Ein Apotheker aus dem Bezirk Perg muss sich am 19. März in Linz wegen vorsätzlicher Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten verantworten, weil er trotz positiven Corona-Antigen-Tests im Dienst gewesen sein soll. Zehn Tage lang war der Mann offenbar immer wieder in der Apotheke arbeiten, obwohl er wusste, dass der Schnelltest bei ihm angeschlagen hatte, so die Anklage. Dafür könnte er bis zu drei Jahre Haft kassieren.