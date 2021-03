Drei TV-Mitarbeiterinnen in Afghanistan getötet

Erst im Dezember waren eine Journalistin des gleichen TV-Senders und ihr Fahrer in Jalalabad getötet worden. Bisher bekannte sich niemand zu dem Angriff. „Wir arbeiten in einem Gebiet, in dem Extremisten inklusive bewaffneter Anti-Regierungs-Gruppen leben“, so der Chef des TV-Senders Enikass, Zalmai Latifi. Er selbst sei vor mehreren Jahren entführt und viereinhalb Monate lang von Terroristen festgehalten worden.