Parallel-WM: Julia Dujmovits rast zur Medaille!

Österreichs Snowboarder haben bei der Parallel-WM am Montag in Rogla die erhoffte Medaille geholt! Während die ÖSV-Herren leer ausgingen, gab es bei den Damen ein rein-österreichisches Duell um die Bronzemedaille im Riesentorlauf. Und dieses gewann überraschend Julia Dujmovits in ihrem Comeback-Jahr. Sie besiegte die 47-jährige Claudia Riegler im kleinen Finale klar mit 1,05 Sekunden Vorsprung. Für die Burgenländerin war es ihre insgesamt vierte Medaille bei einem Großereignis.