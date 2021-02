SPÖ-Chefin fordert heimische Impfstoff-Produktion

Rendi-Wagner: Erzeuger nicht auf solche Mengen ausgelegt

In Österreich seien bisher „nicht einmal fünf Prozent der Bevölkerung immunisiert“, erklärte die SPÖ-Vorsitzende in einem schriftlichen Statement. Als Grund dafür sieht sie die Produktionskapazitäten der Impfstofferzeuger: „Sie sind nicht dafür ausgelegt, so viel Impfstoff binnen kürzester Zeit für alle Menschen auf der Welt zu erzeugen.“ Die Produktionskapazitäten müssten massiv ausgebaut werden - „und zwar in Europa, aber auch in Österreich“, so Rendi-Wagner. Schon in der Vergangenheit hatte sie eine Krisenproduktion der Impfstoffe in Europa angeregt.