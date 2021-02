Wien: Aufwind für SPÖ, Absturz für Grüne

„Die SPÖ konnte sich mit den Neos in Wien gut positionieren. Der Bürgermeister hat im Rahmen der Corona-Krise an politschem Gewicht gewonnen und erreicht selber sehr gute Werte“, analysiert Hajek. 68 Prozent der Wiener würden ihn direkt zum Stadtchef küren, wenn sie könnten. Abgeschlagen folgen Gernot Blümel (14%), Dominik Nepp (8%), Christoph Wiederkehr (6%) und Peter Kraus (5%) auf den hinteren Plätzen. „Die Grünen haben bei der Wien-Wahl 2020 einen Wahlerfolg wegen der klaren Positionierung von Birgit Hebein eingefahren. Peter Kraus ist nicht bekannt, er hat kein klares Profil“, so der Meinungsforscher. Gleiches gelte auch für andere Grüne, die im Gespräch um Hebeins Nachfolge stehen.