Kramer fixierte ersten Gold-Coup seit vier Jahren

Für die so viel Gelobte ging mit diesem Gold-Coup ein großer Wunsch in Erfüllung. „Ich habe mir am Anfang der Saison das Ziel gesetzt, dass ich da eine Medaille haben möchte“, sagte Kramer der APA - Austria Presse Agentur. „Das ist ein Traum und ein Ziel gewesen und ist gestern so knapp vorbei. Das war so bitter. Dass wir das so umsetzen und gesagt haben, wir werden das rocken und geben so viel Gas, dass es dann echt so aufgeht, das ist noch schöner.“