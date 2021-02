Teambewerb der Skispringerinnen ab 17.15 Uhr LIVE

Heute (17.15 Uhr, HIER live im sportkrone.at-Ticker) steht bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf der Teambewerb der Frauen von der Normalschanze auf dem Programm, in den das rot-weiß-rote Team als klarer Medaillenanwärter geht. Die Österreicherinnen springen in der Reihenfolge Daniela Iraschko-Stolz, Sophie Sorschag, Chiara Hölzl und Marita Kramer.