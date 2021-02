Testen und Lüften als Schlüssel für Öffnung

Bei den Sicherheitskonzepten für eine breite Öffnung wird großteils auf das zurückgegriffen, was schon im Herbst funktionierte: Abstand, Maske und Registrierungspflicht, etwa in der Gastronomie. Neu sind Eintrittstests. Lüften kommt dagegen weniger oft vor. Dabei ist das für Stefan Pirker, Experte für Strömungssimulationen an der JKU ganz wichtig. Er hat eine Studie der TU Berlin über die Ansteckungsgefahr in Innenräumen vor sich liegen. Darin sind Schulklassen mit Jugendlichen, Mehrpersonenbüros, Sporthallen viel risikoreicher, was eine Ansteckung betrifft, als etwa Theater und Museen.