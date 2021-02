Jeder 14. Todesfall im Vorjahr mit Corona-Bezug

Jeder 14. heimische Todesfall im vergangenen Jahr steht in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. 90.517 Menschen starben 2020 in Österreich, 6477 von ihnen trugen den Erreger in sich. „Die höhere Sterblichkeit im Jahr 2020 geht zweifellos auf die Corona-Pandemie zurück“, resümierte Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas am Freitag.