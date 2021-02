Lawinengefahr: Starker Anstieg am späten Vormittag

Pickelharte Hänge

Besonders früh aufbrechen lautet die Devise für die Tourengeher und Variantenfahrer am Wochenende. Dabei gilt es, unbedingt Harscheisen mit im Gepäck zu haben. Denn am Morgen sind die meisten Hänge noch pickelhart, auch wenn es bei den ungewöhnlich hohen Temperaturen nur noch in den hohen Regionen „durchfriert“.