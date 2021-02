Innsbruck und Pitztal: Lawinen ohne Verschüttete

Bei zwei Lawinenabgängen gab es am Donnerstag in Tirol keine Verschütteten. Ein Schneebrett wurde mittags in St. Leonhard im Pitztal von einem Skitourengeher (55) ausgelöst, es entwickelte sich zu einer Nassschneelawine und donnerte auf eine unbenutzte Piste. Einen weiteren Lawinenabgang filmte Innsbrucks Vizebürgermeister Johannes Anzengruber auf der Nordkette.