„Erdbeben“ auf der LASK-Baustelle

Es war ein Schauspiel, das sich am Mittwoch in den Trümmern des LASK-Stadions abspielten. Erst wurde in zwei Metern Höhe ein Dreieck aus dem rostenden Riesen geschnitten, weit oben ein Seil angebracht und an einem Monster von einem Bagger befestigt. Der legte den Retourgang ein, das Seil spannte sich, der Flutlichtmast neigte sich, um Sekunden später beim Aufprall die Gugl-Erde erbeben zu lassen.