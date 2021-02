Raab: „So viele Familien wie möglich erreichen“

Familienministerin Susanne Raab legt - krone.at berichtete - ein neues Paket zur Unterstützung von Familien in der Corona-Krise vor, das Budgetvolumen beträgt rund 150 Millionen Euro. Der Familienhärtefonds wird bis Ende Juni 2021 verlängert und um weitere 50 Millionen Euro aufgestockt, er richtet sich an Familien, in denen ein Elternteil durch Corona in die Kurzarbeit geraten oder arbeitslos geworden ist. Zusätzlich wird es eine Sonderfamilienbeihilfe für jene Familien geben, die vergangenes Jahr zumindest einen Monat lang Familienbeihilfe bezogen haben, den Anspruch im Jahr 2020 aber normalerweise verloren hätten, etwa weil das Kind den Wehr- oder Zivildienst verrichtet oder eine Ausbildung abschließt.