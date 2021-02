WM-Annalen: Historischer Doppelsieg in Oberstdorf

Dank an Innauer

Oberstdorf 2005 ist für den Erfolgstrainer aber nicht der Beginn der Superadler-Ära: „Damals waren wir alle nicht so weit, wir wären da mit dieser Marke noch kläglich gescheitert.“ Rückblickend ist Pointner auch dem damaligen Nordisch-Chef Toni Innauer dankbar. Österreichs Adler-Legende war ihm in den Anfangsjahren eine wichtige Stütze.