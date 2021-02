Bürgermeister Willi mit Rücken zur Wand

Grüne sehen „Dammbruch“

Die Begründung für das Vorhaben lautet wie folgt: „Mit der Wahl von Markus Lassenberger (FPÖ) zum Bürgermeister-Stellvertreter geschah in Innsbruck ein Dammbruch. Dies insofern, als es ein Novum in der Geschichte des Innsbrucker Gemeinderates ist, dass eine Regierungskoalition nicht die Kandidatin der Koalition, sondern einen Kandidaten der Opposition zum ersten Vizebürgermeister gewählt hat. Dieser Dammbruch hat nicht nur zu erwartbaren Verwerfungen in der Koalition geführt, sondern darüber hinaus eine enorme (gesellschafts-)politische Dimension, da der wider Erwarten gewählte erste Vizebürgermeister der FPÖ angehört, die vielen der im Arbeitsübereinkommen 2018 bis 2024 formulierten Zielen und Inhalten sehr kritisch bis ablehnend gegenübersteht. Das reicht von spaltender und abwertender Sprache, über Ablehnung von Wohnbauvorhaben gemeinnütziger Wohnbauträger, Kunst- und Kulturfeindlichkeit bis hin zur konstanten Trennung zwischen Bürger*innen, die in Innsbruck geboren sind und solchen, die aus welchen Gründen auch immer zugezogen sind“, heißt es in diesem Schreiben, das der „Krone“ vorliegt.