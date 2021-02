Sechs Jahre Haft für Salzburger (53)

Der Beschuldigte soll die Taten in den Jahren 1998 bis 2004 begangen haben. Der Staatsanwaltschaft zufolge nahm er zu den Buben vorwiegend in einem Park in der Stadt Salzburg Kontakt auf. Die Kinder waren in diesem Zeitraum elf bis 14 Jahre alt. Um sie gefügig zu machen, soll ihnen der Salzburger Geld angeboten haben. Laut Anklage hat er von seinen Opfern auch Nacktfotos angefertigt. Zu den Fotos, die Ermittler bei ihm sichergestellt haben, zeigte er sich bisher geständig, einen sexuellen Missbrauch stellte er aber in Abrede.