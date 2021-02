Kontrahenten in Leoben mit Stein beinahe getötet

Eine Auseinandersetzung in der Wohnung eines Rumänen in Leoben hat nun ein gerichtliches Nachspiel: Ein 26-Jähriger soll einen Landsmann (24) mit einem Stein attackiert und lebensgefährlich verletzt haben. „Ich wollte nur, dass er mich in Ruhe lässt. Töten wollte ich ihn nicht“, beteuerte der Angeklagte vor Gericht.