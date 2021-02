Perchtoldsdorf: Polizeistation Raub der Flammen

Am frühen Abend war ein Großangriff mit Löschleitungen im Inneren des Gebäudes im Gange, um Akten in der Polizeistation zu retten, so Resperger weiter. Auch Polizeisprecher Heinz Holub bestätigte am Montagabend enorme Schäden an der Polizeistation. Es sei jedoch im Vorfeld noch rechtzeitig gelungen, Waffen und Munition aus dem Gebäude zu bringen, erklärte er gegenüber der APA.