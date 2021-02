Die Geheimniskrämerei rund um Herkunft des Vakzins

Die ersten Impfstraßen sind installiert, die Über-85-Jährigen und das systemkritische Personal können sich ihre Dosen bereits abholen. Wie das Vakzin, das jetzt an die Salzburger verimpft wird, nach Salzburg kommt, haben sich aber offensichtlich noch nicht viele gefragt. So reagierte man beim Land auf diese Frage mit Schulterzucken. Man selbst wisse nicht, wie der Impfstoff nach Österreich oder gar nach Salzburg kommen würde. Trotz mehrmaliger Anfragen ist auch seitens der Pharma-Firma Jacoby, die für die Salzburger Impf-Logistik zuständig ist, niemand bereit, die Frage zu beantworten. Wieder wird kommentarlos an die nächste Instanz verwiesen. Von dort wurde die Anfrage an den Verband der österreichischen Arzneimittelgroßhändler, kurz Phago weitergereicht.