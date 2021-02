Israel sperrt wegen Ölpest Mittelmeerstrände

In den vergangenen Tagen hatte eine Ölpest an Israels Stränden schweren Schaden angerichtet. Besonders betroffen war die Tierwelt, zahlreiche Meerestiere wie Schildkröten (Bild unten) waren mit einem schwarzen, klebrigen Film bedeckt. Ein toter, junger Finnwal wurde an den Strand gespült.