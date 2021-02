16.000 Abweisungen an deutschen Grenzübergängen

Verlängerungen in Planung

Die deutsche Bundesregierung berät unterdessen am Montag deutschen Medienberichten zufolge über eine Verlängerung der Grenzkontrollen an den Übergängen von Tschechien und Tirol. Der deutsche Innenminister Horst Seehofer (CSU) wolle eine Verlängerung der Kontrollen bis 3. März erreichen. Diese laufen bisher in der Nacht auf Mittwoch aus.