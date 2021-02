„Corona-Krise ist Nahrung für die Querulanten“

Dass jemand jemanden anpatzt, kann an der Persönlichkeit liegen, erklärt Gappmaier: Einerseits ist es die Furcht, selbst zu erkranken, andererseits das eigene Ego. Es gäbe eine eigene Krankheitsform: die paranoide Persönlichkeitsstörung, worunter querulatorische Personen fallen. „Diese kommt gar nicht so selten vor“, so Gappmaier. Aber: „Es muss nicht gleich bei jedem eine Störung sein.“ Querulanten beharren laut dem Experten auf ihr Recht. Sie nehmen Verschwörungen eher an und sehen diese als ihre Wahrheit. „Daher akzeptieren sie keine Argumente und leben ihr subjektives Recht aus, ohne auf das objektive zu achten.“