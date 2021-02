Nach 22 Jahren! Liverpool-Heimpleite im Derby

Liverpool steckt in der englischen Fußball-Premier-League weiterhin in der Krise. Der Titelverteidiger musste sich am Samstag an der Anfield Road im Stadtderby gegen Everton mit 0:2 geschlagen geben und kassierte damit die vierte Meisterschafts-Niederlage in Folge. Als Tabellensechster liegen die „Reds“ nach Verlustpunkten gerechnet schon 19 Zähler hinter Spitzenreiter Manchester City.