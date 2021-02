Das mysteriöse Verschwinden eines Installateurs

Ein ominöser Streit in einem Supermarkt

„Es gibt ein Gerücht, das in der Gegend kursiert“, erzählt Heike Lampert, Vorarlbergs Bereichsleiterin des Vereins „Österreich findet euch“, „demzufolge er Anfang Jänner in einem Supermarkt mit einer angeblich amtsbekannten Person in Streit geraten wäre.“