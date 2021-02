Grazer Schuldirektor im Visier von Ermittlungen

Pornografische Bilder am Handy gezeigt

Gegen den Schuldirektor wurde außerdem Anzeige wegen sexueller Belästigung erstattet. Er soll in Gegenwart einer Mitarbeiterin anzügliche Bemerkungen gemacht und ihr pornografische Bilder auf seinem Handy gezeigt haben. In diesem Fall wurden seitens der Anklagebehörde keine Ermittlungen aufgenommen, hieß es auf APA-Anfrage, da „das, was hier angezeigt wurde, keine gerichtlich strafbare Handlung darstellt“, erklärte Bacher.