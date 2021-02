„Battle of Alberta“ geht an die Edmonton Oilers

Die Edmonton Oilers haben den elften Saisonsieg in der nordamerikanischen Profiliga NHL eingefahren. Im „Battle of Alberta“ setzten sich die Oilers am Freitag (Ortszeit) mit 2:1 beim kanadischen Rivalen Calgary Flames durch. In der North Division kletterte Edmonton nach dem achten Erfolg in den vergangenen zehn Spielen auf den zweiten Platz.