Mord an Studenten: Mexiko schickt DNA nach Tirol

Ohne zu ahnen, dass es eine Reise ohne Wiederkehr wird, fuhren die 43 Studenten am 26. September 2014 gemeinsam mit dem Bus in Richtung Hauptstadt, um an einer linken Demo teilzunehmen. Dort kamen sie jedoch nie an. Wie sich später herausstellte, wurden die jungen Frauen und Männer nahe der Stadt Iguala entführt, hingerichtet und verbrannt.