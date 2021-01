WhatsApp macht im Status Werbung für sich selbst

Eigenwerbung im Statusbereich

Mittlerweile ist es so weit: Wer in WhatsApp in den Statusbereich wischt, sieht dort seit Samstag einen Beitrag mit dem WhatsApp-Firmenlogo. Öffnet man ihn, wird man aufgeklärt: WhatsApp werde in Zukunft auf diesem Weg über neue Funktionen informieren, heißt es im ersten Beitrag.