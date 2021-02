Osaka: „Leute erinnern sich nicht an Finalisten“

Sie steht zum vierten Mal in einem Grand-Slam-Finale - und ist Favoritin. Naomi Osaka hat ihre bisherigen drei Endspiele auf Major-Niveau allesamt gewonnen und könnte sich nach den US Open 2018, den Australian Open 2019 und den US Open 2020 auch früh im Jahr 2021 den nächsten ganz großen Titel sichern. Im Weg steht der 23-jährigen Japanerin, die seit letztem Jahr laut Forbes bestbezahlte Sportlerin der Welt ist, die Finaldebütantin Jennifer Brady aus den USA. Osaka sagt: „Die Leute erinnern sich nicht an Finalisten".