Novomatic setzte auf NEOS: „Pinke Freunde“

Das Glück ist bekanntlich ein Vogerl - und Novomatic setzte beim Polit-Roulette offenbar auch auf die Farbe Pink. In sichergestellten Casino-SMS des Konzernsprechers an seinen Chef Harald Neumann ging es um eine Einladung zur Betriebsführung an die NEOS und ein „positives Gespräch mit unseren Freunden“.