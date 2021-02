Schräge Wette! Pariasek darf Fellers Bart bemalen

Es war 2017 in der Sendung „Sport am Sonntag“: Pariasek zückte noch vor dem eigentlichen Interview einen silbernen Stift und bemalte Feller nach dessen Gewinn der Silbermedaille im Slalom den Bart. Hintergrund: Er und Pariasek hatten in Kitzbühel „gewettet“, dass Letzterer seinem Gegenüber den Bart in der Farbe der Medaille bemalen darf, sollte Feller in St. Moritz eine solche erringen. Gesagt, getan - Feller ließ die Prozedur geduldig über sich ergehen.„So schlimm sieht es ja gar nicht aus“, scherzte Pariasek.