Diagnose Krebs: Wenn Opa und Papa Glatze tragen

Dem Lob schließt sich eine Jugendliche an, die von „ein bisschen schwindlig“ hin zur Diagnose Leukämie kam und seit 1. Juli 2020 fast durchgehend auf der Station ist. Selten haben wir ein Mädchen gesehen, das so gefasst, so reif, so außerordentlich ist. Wir wünschen ihr und allen Betroffenen auf diesem Weg von Herzen rasche Genesung.