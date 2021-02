Armband für Geimpfte: Kaiser erntet heftige Kritik

Es war als „Solidaritäts“-Zeichen gedacht, sollte anderen Menschen zur Motivation dienen - allerdings ging diese Idee gehörig nach hinten los. Der Vorstoß des Kärntner Landeshauptmanns Peter Kaiser (SPÖ), dass Menschen, die eine Corona-Impfung erhalten, auch ein kostenloses gelbes Armband dazubekommen sollen, erntete in der Folge einen Shitstorm in den sozialen Medien. Stunden später folgte Kaisers Entschuldigung per Videobotschaft.