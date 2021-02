Einbrecher stahlen Bargeld, Münzen und Schmuck

Die unbekannten Täter verschafften sich am Dienstag zwischen 3 und 6 Uhr Uhr unbemerkt Zutritt in die Wohnung eines Doppelhauses in Pettnau. Aufgrund der vorgefundenen Spurenlage geht man davon aus, dass sie über die Terrasse und weiter durch die Terrassentür in das Objekt gelangten, wo sie mehrere Räumlichkeiten durchsuchten.