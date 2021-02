Schulbetrieb ist gut angelaufen

Einen Schritt in Richtung Normalität gibt es in dieser Woche auch wieder beim Schulbetrieb. Die Rückkehr zum Präsenzunterricht ist allerdings an strenge Regeln gekoppelt, wie Rita Stenger, Direktorin der Mittelschule Siegendorf, zu berichten weiß: „Wir haben die Kinder in Gruppe A und Gruppe B aufgeteilt.“ Gruppe A wird Montag und Dienstag im Klassenzimmer unterrichtet, Gruppe B am Mittwoch und Donnerstag. Für jene Gruppe, die nicht in der Schule ist, gibt es Homeschooling. Freitag steht dann für alle Schüler Unterricht via Internet und Videokonferenz an. „Die Gruppe A wird am Montag getestet, Gruppe B am Mittwoch“, erläutert Stenger. Das funktioniere gut: „Es ist ein ,Nasenbohrer‘-Abstrich, den die Kinder unter Aufsicht der Lehrer vornehmen.“ Das Personal benötigt allerdings einen Antigen- oder PCR-Test, ansonsten muss es eine FFP2-Maske tragen.