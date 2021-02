Erstes Land in Europa sperrt Bäder und Bars auf

Lokal wurde in drei Sicherheitszonen aufgeteilt

Seit letzte Woche dürfen Lokale, die Alkohol ausschenken, wieder Gäste empfangen. „Ich fühle mich privilegiert“, erklärte der 72 Jahre alte Augenoptiker Gunnar Gudjonsson einem Reporter, als er sich mit einem Freund nach der Arbeit ein Bier genehmigte. Doch alles beim Alten ist es in der Bar noch nicht - das Lokal ist in drei Zonen aufgeteilt, jeder einzelnen sind eigene Toiletten zugeteilt.