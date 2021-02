Es war der erste Banküberfall nach 8 Monaten Pause

Um 8.30 Uhr sperrte die Raiffeisenfiliale in Doppl-Hart auf. Eine Dreiviertelstunde später kam ein „Kunde“, mit dem keiner gerechnet hatte: ein schwarz gekleideter, großer, kräftiger Räuber mit weißen Handschuhen, dazu eine Pistole in der linken und einen Turnbeutel in der rechten Hand. „Überfall, schneller, schneller“, forderte er in ausländischem Akzent Geld. Ein weiterer Bankangestellter befand sich im hinteren Bürobereich. Die 57-Jährige bei der Kassa steckte Banknoten ins Turnsackerl. Weniger als 10.000 Euro. Der Täter flüchtete zunächst zu Fuß, wechselte laut den Ermittlungen des Landeskriminalamts auf ein Fahrrad und stieg zu guter Letzt bei einem Helfer ins Auto.