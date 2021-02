Jedes zehnte Kind muss von Schule daheim bleiben

„In der Schule ist es viel besser, endlich treffe ich meine Freunde wieder“, freut sich Bakir Husic. Den „Nasenbohr-Test“, der er in der Früh selbst machen musste, findet er eine „interessante Erfahrung“. Der 13-Jährige ist einer von 135 Schülern der Technisch-Naturwissenschaftlichen Mittelschule in Linz, die heute den ersten Schultag nach dem Lockdown absolvierten. Bakir gehört der ersten Gruppe an, die gestern und heute endlich wieder in den Klassen lernen darf. Morgen kommt die zweite Schicht in die Schule, auch dann wird wieder getestet: „Wir tragen abgezählte Testkits in Boxen in der Früh in die Klassen“, schildert Direktorin Sandra Mayerhofer. Auch die Lehrer testen sich: „Für die Jüngeren ist es wichtig, dass sie sehen, dass wir mitmachen.“