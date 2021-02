Zwölftes Tor! Holzhauser weiter Belgien-Topscorer

Raphael Holzhauser hat am Sonntag in der belgischen Fußball-Meisterschaft seinen zwölften Saisontreffer erzielt. Der ÖFB-Teamspieler brachte Beerschot bei der 1:2-Heimniederlage gegen Mechelen in der 52. Minute mit einem Elfmeter in Führung und führt mit 25 Punkten (12 Tore, 13 Assists) die Scorerwertung der Jupiler League an.